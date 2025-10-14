Vasiyetini Açıklamıştı... Zerrin Özer Hastaneden Paylaştı! Sevenlerini Üzen Haber

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Omurilik ameliyatı sonrası uzun süredir tedavi gören sanatçı, "Hastaneye geldim" diyerek son halini paylaştı.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Zerrin Özer, bu kez sağlık sorunlarıyla gündemine geldi. 2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatının ardından fiziksel rahatsızlıklar ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle zor bir süreç yaşayan Özer, sosyal medya hesabından hastaneden bir paylaşım yaptı.

Ünlü sanatçı, “Zaten fırıl fırıldımmm... Bir de üstüne kristallerim oynamış. Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya... Hayaaat, hayaat” notuyla hayranlarına seslendi. Sanatçının son paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sağlık durumuyla ilgili mesaj yağmuruna tutulan Zerrin Özer’e sevenleri geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Zerrin Özer, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

DARÜLACEZE’DE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Ameliyat sonrası yaşadığı zorlu dönemde Darülaceze Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören Özer, bir süre kamuoyundan uzak kalmıştı. Bu dönemde sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, sevenlerine endişelenmemeleri çağrısında bulunmuştu.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Zerrin Özer, daha önce yaptığı açıklamada cenazesinde Janis Joplin’in "Little Girl Blue" adlı şarkısının çalınmasını istemişti.

Zerrin Özer, daha önce yaptığı açıklamada vasiyetini de paylaşmıştı. Hayatının sinemaya aktarılması halinde senaryonun "gerçeğe sadık kalınarak" yazılmasını istediğini söyleyen sanatçı, cenazesinde Janis Joplin’in "Little Girl Blue" adlı şarkısının çalınmasını istemişti. “Janis Joplin, hayatımın kadını. O şarkı benim hayatımı anlatıyor. Cenazemde onun sesiyle uğurlanmak isterim” ifadeleri dikkat çekmişti.

