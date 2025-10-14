Survivor Efecan Dianzenza Yasak Aşk İddiaları Sonrası Eşinden Ağlayarak Özür Diledi! '16 Yıllık Ailemi Dağıttım, Çok Pişmanım'

Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, Yağmur Banda ile adı aşk dedikodularına karıştıktan sonra biten evliliğiyle ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamada, “Hayatımın en büyük hatasını yaptım. 16 yıllık ailemi dağıttım” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Bir dönem Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Efecan Dianzenza, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Yağmur Banda ile çıkan aşk söylentilerinin ardından eşi Duygu Dianzenza ile yollarını ayıran Efecan, yaşadığı pişmanlığı gözyaşlarıyla anlattı.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASINI YAPTIM"

“Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var…” diyerek sözlerine başlayan Dianzenza, “Belki dışarıdan hiçbir şey olmamış gibi görünüyordum ama içimde çok büyük bir yıkım ve pişmanlık var. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını, 16 yıllık ailemi kırdım, dağıttım” ifadelerini kullandı.

"TERAPİDE SADECE 'İMDAT' DİYEBİLDİM"

Uzun süre terapiye karşı durduğunu belirten Efecan Dianzenza, iç hesaplaşma sürecinden de bahsetti. Dianzenza, “35 yaşıma kadar terapiyi reddettim. ‘Ben hallederim’ diyordum ama içimde bir volkan birikmişti. İlk kez terapiste gittiğimde sadece ‘İmdat’ diyebildim. Asıl savaş dışarıda değil, içimdeymiş. Küçük çocuğumla yüzleşmek hayatımdaki en acı ama en dönüştürücü süreçti.” dedi.

"TEK İSTEĞİM ONLARI YENİDEN KAZANMAK"

Eşi Duygu Dianzenza’ya olan sevgisini ve pişmanlığını ağlayarak dile getiren Survivor Efecan, ailesine yeniden kavuşmak için mücadele ettiğini söyledi. Dianzenza, “Duygu gibi bir kadını bu dünyada görmedim. Çocuğumun annesi olduğu için değil, gerçekten her şeyim olduğu için söylüyorum. Onu, ailemi ve bizi seven herkesi kırdım. Şimdi tek isteğim onları yeniden kazanmak.” açıklamasında bulundu.

“YENİ BİR SAYFA AÇIYORUM”

Yaşadığı süreçten önemli dersler çıkardığını belirten Efecan Dianzenza, “Kendimi, hatalarımı ve geçmişimi görmek cesaret ister. Bu cesaret artık bende var. Yeni bir sayfa açıyorum ve bu sürecin sonunda herkesin değiştiğimi göreceğine inanıyorum.” dedi.

