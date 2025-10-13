Ünlü Oyuncu Halil Ergün’den Yıllar Sonra Gelen 'Deniz Çakır' İtirafı! Bunca Zaman Söyleyememiş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yayınladığı döneme hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu ile damga vuran, fenomen dizi Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i ünlü oyuncu Halil Ergün, yıllar sonra dikkat çeken bir itiraf yaptı. Ünlü oyuncu dizide gelini Ferhunde’ye hayat veren oyuncu Deniz Çakır’a kırgın olduğunu açıkladı.

Deniz Çakır’a kırgın olduğunu açıkladı.

“KALBİMİ KIRDI”

Ergün “Deniz Çakır ile çok iyiydik, şimdi görünce selamlaşıyoruz. Dizi bittikten sonra en çok onunla görüşüyordum. Sonrasında vefasızlık değil ama kalbimi kırdı, dolaylı olarak üzüldüm” dedi.

Yaprak Dökümü dizisinde birlikte rol almışlardı

Sunucu ve oyuncu Evrim Akın'ın programda diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Yaprak Dökümü setinin okul gibi olduğunu, ekiptekilerle aile gibi olduklarını söyledi.

Dizi 2006 dönemine damga vurdu

Ergün Gökçe Bahar ve Fahriye Evcen’nin sete sanatlarını geliştirmek için geldiklerini açıkladı. Ergün “Dışarıda pek hayatımız kalmamıştı. O çekimlere de yansıyordu" dedi.

174 BÖLÜM OYNADI

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, 2006-2010 yılları arasında Kanal D 'de yayımlanan aile ve drama türündeki Türk televizyon dizisi Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlandı.

Toplam 5 sezondan oluşan dizi, 29 Aralık 2010 tarihinde yayımlanan 174. bölümü ile final yaparak sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi