Survivor 2026 All Star'ın İlk Yarışmacısı Bayhan'dan İlk Açıklama: 'Bir Tedirginliğim Yok'

Ekranların fenomen yarışması Survivor’ın 2026 All Star sezonunun ilk yarışmacısı olan ünlü şarkıcı Bayhan Gürhan’dan ilk açıklama geldi. Bayhan “Survivor dışında bir adaya gitsem yanıma Cango'yu götürürdüm, sağlam adamdır” dedi.

Survivor 2026 All Star'ın İlk Yarışmacısı Bayhan'dan İlk Açıklama: 'Bir Tedirginliğim Yok'
2003 yılında katıldığı Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Bayhan Gürhan, 2026 All Star’ın ilk yarışmacısı olmuştu.

Survivor 2026 All Star’ın İlk Yarışmacısı Bayhan’dan İlk Açıklama: ‘Bir Tedirginliğim Yok’ - Resim : 1
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, haberi “Survivor 2026 Ünlüler & All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum” diyerek duyurmuştu.

Geçtiğimiz yıl Adem Kılıçcı'nın şampiyon olduğu Survivor 2026'da yarışacak ilk isim Bayhan Gürhan’dan ilk açıklama geldi.

Survivor 2026 All Star’ın İlk Yarışmacısı Bayhan’dan İlk Açıklama: ‘Bir Tedirginliğim Yok’ - Resim : 2
Popstar Türkiye yarışması ile tanınmıştı

“BEN DE ÇOK MERAK EDİYORUM”

Konser sonrasında açıklama yapan Bayhan şunları söyledi: Survivor ile ilgili heyecan hissediyorum. Survivor'a gidiyorsak sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz. Herhangi bir tedirginliğim yok. Neler olacağını bilmiyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Survivor dışında bir adaya gitsem yanıma Cango'yu götürürdüm, sağlam adamdır.

Survivor 2026 All Star’ın İlk Yarışmacısı Bayhan’dan İlk Açıklama: ‘Bir Tedirginliğim Yok’ - Resim : 3
BAYHAN GÜRHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğdu. Beş yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan Bayhan, ilk müzik eğitimini de buradayken kaldığı yetiştirme yurdunda aldı.

Türkiye'ye kesin dönüş yapmasından bir süre sonra 2003 yılında katıldığı Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Yarışmayı üçüncü olarak tamamlamasının ardından 2004 yılında ilk albümü Hayal Edemiyorum ve 2008 yılında Kısa Veda albümlerini piyasaya sundu. 2012 yılında Samanyolu TV'de yayımlanan Kendimize Doğru dizisinde Ayhan karakterini canlandırdı.

2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili çekilen Benim Yolum isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2014 yılında Kanal D'de yayımlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı.

2015'te TRT İstanbul Kent Radyosu'nda Direkler Arası isimli radyo tiyatrosunun Tuzsuz Deli Bekir karakterini seslendirdi.

