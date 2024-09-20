Halil Ergün'den Radikal Karar! Tüm Hayatını Değiştiriyor

Yaprak Dökümü'ndeki Ali Rıza Bey rolüyle hafızalara kazınan Halil Ergün, hayatıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı. Usta oyuncu Ergün, "Topraklarımda tarım yapmak istiyorum. Bir çiftçi ailesi çocuğuyum, İznikliyim" dedi.

Son Güncelleme:
Halil Ergün'den Radikal Karar! Tüm Hayatını Değiştiriyor

Usta sanatçı Halil Ergün, her dönem başarılı performanslarıyla takdir toplamaya devam ediyor. Özellikle Yaprak Dökümü'ndeki Ali Rıza Bey rolüyle bir döneme damgasını vuran ve o dönem olmayan çocukların bile repliklerine aşina olduğu Halil Ergün, hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Şimdilerde Kanal D’de yayınlanacak Güzel Aşklar Diyarı dizisinde rol alacak olan Halil Ergün, artık doğaya dönmek istediğini açıkladı. Ergün, "Topraklarımda tarım yapmak istiyorum. Bir çiftçi ailesi çocuğuyum, İznikliyim. Ağaçlarım, zeytinliklerim var. Aslında doğadan hiç kopmadım. Kasabamdan da hiç ayrılmadım. İznik'te 500 yıllık bir ailenin çocuğuyum" dedi.

İşte Bir Dönemin Efsanesi Arda Kural'ın Son Haliİşte Bir Dönemin Efsanesi Arda Kural'ın Son HaliMagazin

Etiketler
Halil Ergün
Son Güncelleme:
İşte Bir Dönemin Efsanesi Arda Kural'ın Son Hali İşte Bir Dönemin Efsanesi Arda Kural'ın Son Hali
Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu
Harcına Ekleyin Sigara Böreği Asla Dağılmıyor! Şefler Böyle Hazırlıyor Harcına Ekleyin Sigara Böreği Asla Dağılmıyor! Şefler Böyle Hazırlıyor
Serkan Keskin ile Meriç Aral Evlendi! Ünlü Oyuncu Düğünden İETT Otobüsüyle Ayrıldı Serkan Keskin ile Meriç Aral Evlendi!
Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi Bilet Fiyatları Dikkat Çekti Cem Yılmaz'ın Bilet Fiyatları Dikkat Çekti
Arda Güler, Sevgilisi Duru Yaman İle İlk Kez Kameralar Karşısında Arda Güler, Sevgilisi İle İlk Kez Kameralar Karşısında