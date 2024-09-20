Halil Ergün'den Radikal Karar! Tüm Hayatını Değiştiriyor

Usta sanatçı Halil Ergün, her dönem başarılı performanslarıyla takdir toplamaya devam ediyor. Özellikle Yaprak Dökümü'ndeki Ali Rıza Bey rolüyle bir döneme damgasını vuran ve o dönem olmayan çocukların bile repliklerine aşina olduğu Halil Ergün, hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Şimdilerde Kanal D’de yayınlanacak Güzel Aşklar Diyarı dizisinde rol alacak olan Halil Ergün, artık doğaya dönmek istediğini açıkladı. Ergün, "Topraklarımda tarım yapmak istiyorum. Bir çiftçi ailesi çocuğuyum, İznikliyim. Ağaçlarım, zeytinliklerim var. Aslında doğadan hiç kopmadım. Kasabamdan da hiç ayrılmadım. İznik'te 500 yıllık bir ailenin çocuğuyum" dedi.