Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün 45 Kilo Verdi! İşte Sırrı…

Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü.

EKRANLARA GERİ DÖNDÜ

Halil Ergün; ilk bölümüyle izleyicisinden tam not alan ve kadrosunda Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan ve Ege Kökenli gibi isimlerin yer aldığı Güzel Aşklar Diyarı dizisiyle ekranlara döndü. Dizideki başarılı performansı ve değişimiyle dikkat çekmeyi başaran Halil Ergün'ün verdiği kiloları Gazeteci Birsen Altuntaş sordu.

NASIL 45 KİLO VERDİĞİNİ ANLATTI

Diyetisyen desteği ve mide ameliyatı olmadan 45 kilo verdiğini açıklayan Halil Ergün 'Mide ameliyatı olmadım. Yalan söylüyorlar. Ekmeği, makarnayı, pilavı filan kestim' diyerek öğünlerinde neler yediğini de şöyle anlattı;

BİR ÖĞÜNÜNÜNDE NELER YEDİ?

'Bir sabah ne yiyorum zayıflamak isteyenlere söylüyorum bir kaseye 4-5 kaşık yoğurt biraz kivi ya da avokado doğruyorum. Bir kaşık yulaf ezmesi, bir tatlı kaşığı bal, tarçın, çörek otu, keten tohumu hepsini koyup karıştırıyorum. Her gün bir yumurta kesinlikle var. O günkü kahvaltım bu. Ertesi sabah domates, yine yumurta var, biraz peynir parçası ekmek yok. Ekmek hiç yemiyorum. Akşamları da kuru fasülye mercimek bakliyat kilo yapmıyor. Et koyabiliyorsun tavuk koyabiliyorsun.'