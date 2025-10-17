Can Holding'e İkinci Dalga Operasyon! 35 Kişi İçin Gözaltı Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Can Holding’e yönelik ikinci dalga operasyonda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, hakkında ev hapsi kararı bulunan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver ile Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri de yer aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin şirket merkezleri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.

MASAK RAPORLARINDA KAYIT DIŞI PARA TESPİTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda yeni detaylar ortaya çıktı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan 121 şirketin hesap hareketleri incelendi.

Yapılan incelemelerde, 2020-2021 yılları arasında bu şirketlerin banka hesaplarında 88 milyar TL kayıt dışı para bulunduğu belirlendi. Kayıt dışı finans hareketleriyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Mersin, Iğdır, İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

