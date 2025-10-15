AKP'den Kapalı Grup Toplantısı, Bakan Yerlikaya Sunum Yaptı

AKP, TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Kapalı grup toplantısında Bakan Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verecek.

Mecliste düzenlenen AKP Grup toplantısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Kapalı grup toplantısında Bakan Yerlikaya’nın milletvekillerine karayollarında güvenliği artırmak ve kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

AKP Ali Yerlikaya
