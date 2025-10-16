10 İlde 'Change Araç' Çetelerine Operasyon! 35 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara merkezli 10 ilde "change araç" şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "2025 yılının 9 ayında 19 ilde 'change araç' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 495 vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheliden 160'ı tutuklandı ve 104'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" ifadelerine yer verdi.

Ankara merkezli 10 ilde “Change Araç” şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarımızda; 35 şüpheliyi yakaladık.

🔻10’u TUTUKLANDI. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



OPERASYON DÜZENLENEN İLLER

Operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, çeşitli marka-model 495 aracı change yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri tespit edildi" dedi.

"Vatandaşlarımızı mağdur eden bu suç şebekelerinin belini kırdık" diyen Bakan Yerlikaya, "Bir daha milletimizi dolandırmamaları için bunları takip ediyoruz, her an enselerindeyiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

