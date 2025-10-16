10 İlde 'Change Araç' Çetelerine Operasyon! 35 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen "change araç" şebekelerine yönelik operasyonlarda 35 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sadece 2025 yılında 495 vatandaşın bu şebekelerden dolayı mağdur olduğunu belirtti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara merkezli 10 ilde "change araç" şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "2025 yılının 9 ayında 19 ilde 'change araç' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 495 vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheliden 160'ı tutuklandı ve 104'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" ifadelerine yer verdi.

OPERASYON DÜZENLENEN İLLER

Operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, çeşitli marka-model 495 aracı change yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri tespit edildi" dedi.

"Vatandaşlarımızı mağdur eden bu suç şebekelerinin belini kırdık" diyen Bakan Yerlikaya, "Bir daha milletimizi dolandırmamaları için bunları takip ediyoruz, her an enselerindeyiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Siber Suçlara Dev Operasyon: 25 İlde 274 Şüpheli Yakalandı, 59'u TutuklandıSiber Suçlara Dev Operasyon: 25 İlde 274 Şüpheli Yakalandı, 59'u TutuklandıGüncel
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men EdilecekBakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men EdilecekGüncel
38 Milyonluk Kumar ve Dolandırıcılık Çetesine Büyük Darbe: 28 Şüpheli Yakalandı, 16’sı Tutuklandı38 Milyonluk Kumar ve Dolandırıcılık Çetesine Büyük Darbe: 28 Şüpheli Yakalandı, 16’sı TutuklandıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ali Yerlikaya Operasyon
Son Güncelleme:
Trabzonspor Pes Etmedi! Beşiktaş’ı 2-1 Mağlup Etti Trabzonspor Beşiktaş'ı 2-1 Yendi
Akdeniz'de Korkutan Deprem Akdeniz'de Korkutan Deprem
Taraftarlar Bu Sefer Asla Affetmeyecek! Kadro Dışı Kalan İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’nin Ezeli Düşmanına İmzayı Atıyor Fenerbahçe’nin Ezeli Düşmanına İmzayı Atıyor
Meteoroloji Uyardı: Marmara ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı! Marmara ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı!
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi
Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Akdeniz'de Korkutan Deprem Akdeniz'de Korkutan Deprem
Savunma Bakanı Orduya Talimat Verdi: İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor? İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor?