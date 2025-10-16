Akdeniz'de Korkutan Deprem

Bu sabah 07:20'de Akdeniz, Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 2.5 km olarak ölçüldü.

Son Güncelleme:
Akdeniz'de Korkutan Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Girit adası açıklarında bir deprem olduğunu duyurdu.

Kandilli'ye göre saat 07.20'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak kaydedilirken, derinliği ise 2.5 km olarak ölçüldü.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise 4.3 büyüklüğündeki depremin, 6,34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Şimdiye kadar depremle ilgili olumsuz herhangi bir durum bildirilmedi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

O İlimizi İşaret Etti! Deprem Uzmanından Uykuları Kaçıracak Uyarı: 3 Fay İçin Zaman DolduO İlimizi İşaret Etti! Deprem Uzmanından Uykuları Kaçıracak Uyarı: 3 Fay İçin Zaman DolduGüncel
Sındırgı Yine Depremle Sarsıldı! AFAD'dan Açıklama GeldiSındırgı Yine Depremle Sarsıldı! AFAD'dan Açıklama GeldiGüncel
Akdeniz Açıklarında 3.7 Büyüklüğünde Deprem!Akdeniz Açıklarında 3.7 Büyüklüğünde Deprem!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akdeniz Deprem
Son Güncelleme:
Karar Resmi Gazete'de: Aile Sağlığı Merkezlerinde 'Sigara Bıraktırma' Dönemi Aile Sağlığı Merkezlerinde 'Sigara Bıraktırma' Dönemi
Sultangazi'de Korkutan Yangın! Yan Binaya da Sıçradı Sultangazi'de Korkutan Yangın
Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar!
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı
ÇOK OKUNANLAR
Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Gram Altında Yeni Rekor! 6 Bin Liraya Koşuyor Gram Altında Yeni Rekor! 6 Bin Liraya Koşuyor
İzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda Öldürdü İzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda Öldürdü
Savunma Bakanı Orduya Talimat Verdi: İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor? İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor?
Esenyurt’ta Şok! Uzun Namlulu Silahlarla Dehşet Saçtılar! Esenyurt’ta Şok! Uzun Namlulu Silahlarla Dehşet Saçtılar!