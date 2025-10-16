Akdeniz'de Korkutan Deprem
Bu sabah 07:20'de Akdeniz, Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 2.5 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Girit adası açıklarında bir deprem olduğunu duyurdu.
Kandilli'ye göre saat 07.20'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak kaydedilirken, derinliği ise 2.5 km olarak ölçüldü.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise 4.3 büyüklüğündeki depremin, 6,34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Şimdiye kadar depremle ilgili olumsuz herhangi bir durum bildirilmedi.
