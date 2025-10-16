Sultangazi'de Korkutan Yangın! Yan Binaya da Sıçradı

Sultangazi'de 3 katlı bir kafenin çatısında başlayan yangın hızla yayıldı. Çatıyı kül eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kafenin yanındaki bina da kısmen hasar gördü.

Son Güncelleme:
Sultangazi'de Korkutan Yangın! Yan Binaya da Sıçradı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, Gazi Mahallesi 1419 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir kafede, saat 01.00 sıralarında yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın hızla büyüyerek kafenin çatısını tamamen sardı.

Sultangazi'de Korkutan Yangın! Yan Binaya da Sıçradı - Resim : 1

YAN BİNAYA DA SIÇRADI

İhbar üzerine olay çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Yangın 3 katlı kafenin çatısını kül ederken kafe yanında bulunan bir binaya da kısmen sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın önce kontrol altına alındı ardından tamamen söndürüldü.

Sultangazi'de Korkutan Yangın! Yan Binaya da Sıçradı - Resim : 2

Yangında kafenin çatısı kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kütahya’da Korkutan Yangın! Ev Küle DöndüKütahya’da Korkutan Yangın! Ev Küle DöndüGüncel
Muğla'da Korku Dolu Anlar: Yassıada Açıklarında Tekne Alev Alev YandıMuğla'da Korku Dolu Anlar: Yassıada Açıklarında Tekne Alev Alev YandıGüncel
Muğla'da Korku Dolu Anlar: Yassıada Açıklarında Tekne Alev Alev YandıMuğla'da Korku Dolu Anlar: Yassıada Açıklarında Tekne Alev Alev YandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sultangazi Yangın
Son Güncelleme:
Aman Dikkat! İstilacı Tür Karadeniz’den İstanbul’a Sıçradı: Önüne Gelen Her Şeyi Yok Ediyorlar İstilacı Tür Karadeniz’den İstanbul’a Sıçradı
Kocaeli’de Kahreden Olay! Merdivenden Düşen Çocuk... Kocaeli’de Kahreden Olay! Merdivenden Düşen Çocuk...
Almanya’nın 100 Yıllık Köklü Bira Fabrikası Resmen iflas Etti! Üretim Durduruldu, Binlerce Çalışan Diken Üstünde Almanya’nın 100 Yıllık Bira Fabrikası İflas Etti
Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Gram Altında Yeni Rekor! 6 Bin Liraya Koşuyor Gram Altında Yeni Rekor! 6 Bin Liraya Koşuyor
İzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda Öldürdü İzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda Öldürdü
Savunma Bakanı Orduya Talimat Verdi: İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor? İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor?
Esenyurt’ta Şok! Uzun Namlulu Silahlarla Dehşet Saçtılar! Esenyurt’ta Şok! Uzun Namlulu Silahlarla Dehşet Saçtılar!