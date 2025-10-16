Sultangazi'de Korkutan Yangın! Yan Binaya da Sıçradı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, Gazi Mahallesi 1419 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir kafede, saat 01.00 sıralarında yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın hızla büyüyerek kafenin çatısını tamamen sardı.

YAN BİNAYA DA SIÇRADI

İhbar üzerine olay çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Yangın 3 katlı kafenin çatısını kül ederken kafe yanında bulunan bir binaya da kısmen sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın önce kontrol altına alındı ardından tamamen söndürüldü.

Yangında kafenin çatısı kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA