Kocaeli’de Kahreden Olay! Merdivenden Düşen Çocuk...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta merdivenden düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 yaşındaki Ali E, Mevlana Mahallesi 875/1 Sokak'taki merdivenden düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan küçük çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali E, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA