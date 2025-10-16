Esenyurt’ta Şok! Uzun Namlulu Silahlarla Dehşet Saçtılar!

Esenyurt’ta bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişiler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Çevredeki iki otomobilin camlarına çok sayıda mermi isabet etti.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sultaniye Mahallesi 614. Sokak’ta bulunan bir kahvehaneye, kimliği belirsiz saldırganlar uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, şüpheliler olay yerine araçla gelerek kahvehaneye doğru arka arkaya ateş etti. Saldırganlar daha sonra geldikleri araca binip hızla kaçtı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevredeki iki otomobilin camlarına çok sayıda mermi isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Polis, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

