Bursa'da Kuraklık Alarmı! Su Kesintisi Uygulaması Uzatıldı

Barajlardaki su seviyesinin kritik düzeye düşmesi nedeniyle Bursa’da uygulanan planlı su kesintileri kadar uzatıldı. Kesintilerle günlük 100 bin metreküp su tasarrufu hedefleniyor.

Son Güncelleme:
Bursa’da süregelen kuraklık nedeniyle başlatılan planlı su kesintileri bir hafta daha uzatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki barajların kritik seviyelere gerilemesi üzerine 1-16 Ekim tarihleri arasında yürürlüğe giren uygulamanın 22 Ekim’e kadar süreceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, kesintiler Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerinde dönüşümlü olarak yapılacak. Günlük 12 saati geçmemek kaydıyla uygulanacak su kesintileriyle 100 bin metreküp su tasarrufu hedefleniyor.

HASTANELER MUAF TUTULACAK

Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve diğer devlet hastanelerinin kesintilerden etkilenmeyeceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşlardan su kullanımında azami tasarruf göstermelerini istedi.

