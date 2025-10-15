Felaket İstanbul’a Kapılarını Açtı! 15 Günde Korkutan Fark

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

3 aylık suyu kaldığı açıklanan ve düzenli olarak belirli saatlerde su kesintisi yapılan İzmir’in ardından İstanbul barajlarında da su alarmı verilmişti.

Önce İzmir sonra İstanbul barajlarında 'susuzluk' alarmı

İstanbul’un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 27'ye düşerken, Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 55,68, Darlık'ta yüzde 47, Terkos'ta yüzde 40, Alibey'de yüzde 21, Kazandere'de ise yüzde 8’e düşmüştü.

İstanbul barajları yüzde 29'un altına düşmüştü

29’DAN 24.96’YA DÜŞTÜ

İSKİ, İstanbul'un içme suyu kaynaklarının doluluk oranını yüzde 29,08 olarak açıklamıştı. Bu doluluk oranı yüzde 25'in altına inerek yüzde 24.96 olarak ölçüldü.

Su oranı gün geçtikçe azalıyor

SU DOLU ALANLAR KURUDU

Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan barajlarda doluluk oranlarının düşmesiyle birlikte havzalarında eskiden suyla dolu alanlar tamamen kurudu.

Büyükçekmece Baraj Gölü havzasında eskiden balıkların yüzdüğü alanlarda büyükbaş hayvanların otladığı görüldü.

EN DÜŞÜK DOLULUK KAZANDERE BARAJI’NDA

İstanbul'a su sağlayan barajların 4'ünde doluluk oranı yüzde 20'nin altına inerken, en düşük doluluk oranına sahip baraj gölü yüzde 2.65 doluluk oranıyla Kazandere barajı oldu. İstanbul'da şu an en dolu barajı yüzde 49.74'le Elmalı barajı.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

ÖMERLİ %15.76

DARLIK %38.93

ELMALI %49.74

TERKOS %30.43

ALİBEYKÖY %14.19

BÜYÜKÇEKMECE %29.68

SAZLIDERE %27.47

ISTARNACALAR %28.42

KAZANDERE %2.65

PAPUÇDERE %10.57

Kaynak: DHA