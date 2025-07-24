İstanbul Rekor Kırdı! Hem Sıcaklık Hem Su Tüketimi... Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı?

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İstanbul, 23 Temmuz 2025 tarihinde hem sıcaklık hem de su tüketimi rekoru kırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şehirde günlük su tüketimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 3 milyon 710 bin metreküpe çıktı. Bu tüketimin 3 milyon 110 bin metreküpü barajlardan, geri kalanı ise Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden karşılandı. Ancak, artan sıcaklıkların etkisiyle barajlardaki doluluk oranı hızla düşüyor.

İSKİ’nin son verilerine göre, bu yıl 15 Nisan’da yüzde 82,22 seviyesine ulaşan İstanbul barajlarının doluluk oranı, 24 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 56,24’e geriledi.

Ömerli'de yüzde 58,17,

Darlık'ta yüzde 65,93,

Elmalı'da yüzde 72,29,

Terkos'ta yüzde 59,61,

Alibey'de 39,94,

Büyükçekmece'de yüzde 53,95,

Sazlıdere'de yüzde 45,62,

Istrancalar'da yüzde 30,97,

Kazandere'de yüzde 49,79,

Pabuçdere'de yüzde 50,9

Şehrin su ihtiyacını karşılayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olmasına rağmen, şu anda sadece 488,12 milyon metreküp su bulunuyor. Yıl boyunca barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 324,23 kilogram olarak ölçüldü.

Melen ve Yeşilçay kaynaklarından bu yıl toplam 395,63 milyon metreküp su alındı. Ancak, sıcak havaların etkisiyle artan su tüketimi, bu kaynakların yeterliliğini sorgulatıyor. Uzmanlar, su tasarrufu konusunda vatandaşları uyarıyor ve sürdürülebilir su yönetimi için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

İstanbul’da Yıllara Göre Baraj Doluluk Oranları (24 Temmuz itibarıyla):

2015: Yüzde 80,11

2016: Yüzde 64,43

2017: Yüzde 72,97

2018: Yüzde 73,62

2019: Yüzde 70,39

2020: Yüzde 59,25

2021: Yüzde 69,17

2022: Yüzde 68,63

2023: Yüzde 39,07

2024: Yüzde 60,63

2025: Yüzde 56,24

Kaynak: Haber Merkezi