Türkiye’nin Yeni Kabusu, Vücudu Sessizce İstila Ediyor! Kova, Varil, Otomobil Lastiği… Her Köşe Üreme Yeri

Prof. Dr. Çetin, daha çok bahçelerde biriken sularda üreyen, yumurtaları 6 ay kuraklığa dayanabilen, istilacı sivrisinek türü için uyardı. Özellikle Antalya’da sık görünen türe karlı Çetin “Özellikle kova, varil, otomobil lastiği gibi su birikebilecek alanlar büyük risk taşıyor. Vatandaşlarımızdan bu kapları boşaltmalarını ya da düzenli temizlemelerini istiyoruz” dedi.

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İklim değişikliği sonrasında özellikle Antalya’da sayısı artan istilacı türlerden Asya Kaplan Sivrisineği için çok sayıda ilçede ilaçlama çalışması başlatıldı.

Türkiye’nin Yeni Kabusu, Vücudu Sessizce İstila Ediyor! Kova, Varil, Otomobil Lastiği… Her Köşe Üreme Yeri - Resim : 1

Türkiye genelinde yayılım gösteren istilacı sivrisinek türü olan Asya Kaplan Sivrisineği için uyaran Prof. Dr. Çetin, bu türün belediyenin düzenli olarak ilaçladığı fosseptik, rögar ve kanalizasyon gibi alanlarda değil, daha çok sitelerde, kuytu alanlarda, bahçelerde biriken durgun sularda ürediğini söyledi.

Türkiye’nin Yeni Kabusu, Vücudu Sessizce İstila Ediyor! Kova, Varil, Otomobil Lastiği… Her Köşe Üreme Yeri - Resim : 2

'BÜYÜK RİSK TAŞIYOR'

Çetin şunları söyledi: Asya Kaplan Sivrisineği'nin yumurtaları altı ay kuraklığa dayanabiliyor. Özellikle kova, varil, otomobil lastiği gibi su birikebilecek alanlar büyük risk taşıyor. Vatandaşlarımızdan bu kapları boşaltmalarını ya da düzenli temizlemelerini istiyoruz. Hayvan sulukları da haftalık olarak boşaltılıp temizlenmeli. Bu, hem haşere kontrolü hem de hayvan sağlığı açısından önemli.

TEL ÖRGÜ OLAN ALANA EKİPLER GİREMİYOR

Prof. Dr. Çetin, "Yüksek duvarlar, kilitli bahçeler, tel örgüler olan alanlara ekipler giremiyor. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. İlaçlama ekiplerinin görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için onlara yardımcı olunmalı" dedi.

Kaynak: İHA

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Antalya Sivrisinek
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