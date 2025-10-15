Tekirdağ’da Korku Dolu Anlar: Araç Patladı, 53 Kişilik Apartmanı Alevler Sardı!

Çerkezköy’de bir apartmanın otoparkında park halindeki otomobilde meydana gelen patlama, paniğe yol açtı. Dumanla kaplanan 53 kişilik apartmanda mahsur kalan 9 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Tekirdağ’da Korku Dolu Anlar: Araç Patladı, 53 Kişilik Apartmanı Alevler Sardı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı bir apartmanın otoparkında park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Olay, saat 18.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Tunç Sokak’ta yaşandı. Patlamanın ardından otomobil alev aldı, yanında bulunan iki araç da yandı. Yoğun duman kısa sürede apartmanı kaplayınca içerideki 53 kişiden 44’ü kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken, 9 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Tekirdağ’da Korku Dolu Anlar: Araç Patladı, 53 Kişilik Apartmanı Alevler Sardı! - Resim : 1
Dumanlar apartmanı bir anda kapladı.

BELEDİYE BAŞAKANI BİLGİ VERDİ

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgeye gelen Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Vahap Akay ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel incelemelerde bulundu. Kaymakam Günlü, yangında can kaybı veya yaralanma olmadığını belirterek, "53 vatandaşımız sağ salim tahliye edildi. Duman tahliyesi sürüyor, kimsenin hastanede tedavisi bulunmuyor" dedi. İtfaiye ekipleri duman tahliyesi çalışmalarını sürdürürken, patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Çekmeköy'de İETT Otobüsü Durağa Daldı! Acı Haber Geldiİstanbul Çekmeköy'de İETT Otobüsü Durağa Daldı! Acı Haber GeldiGüncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza! Dehşet Anları KameradaKuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza! Dehşet Anları KameradaGüncel

Kütahya’da Korkutan Yangın! Ev Küle DöndüKütahya’da Korkutan Yangın! Ev Küle DöndüGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Tekirdağ
Son Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz Sonunda İstediğine Ulaştı! Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı: Hesabına Çuvalla Para Yatacak Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı! Çuvalla Para Yatacak
Turizm ve Vakıflar Düzenlemesi Komisyon’dan Geçti: Hangi Değişiklikler Geliyor? Turizm ve Vakıflar Düzenlemesi Komisyon’dan Geçti
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı
Yurt Dışına Kaçan Ünsal Ban Hakkında Flaş Gelişme! Ünsal Ban Hakkında Flaş Gelişme!
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Alındı! Fatih Ürek Yoğun Bakıma Alındı!
Özlem Çerçioğlu’nu Sinirlendiren Afiş! Acilen İndirilmesi İçin Hem Ekip Hem Vinç Gönderdi Özlem Çerçioğlu’nu Sinirlendiren Afiş! Acilen İndirilmesi İçin Hem Ekip Hem Vinç Gönderdi
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı