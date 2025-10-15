Tekirdağ’da Korku Dolu Anlar: Araç Patladı, 53 Kişilik Apartmanı Alevler Sardı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı bir apartmanın otoparkında park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Olay, saat 18.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Tunç Sokak’ta yaşandı. Patlamanın ardından otomobil alev aldı, yanında bulunan iki araç da yandı. Yoğun duman kısa sürede apartmanı kaplayınca içerideki 53 kişiden 44’ü kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken, 9 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumanlar apartmanı bir anda kapladı.

BELEDİYE BAŞAKANI BİLGİ VERDİ

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgeye gelen Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Vahap Akay ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel incelemelerde bulundu. Kaymakam Günlü, yangında can kaybı veya yaralanma olmadığını belirterek, "53 vatandaşımız sağ salim tahliye edildi. Duman tahliyesi sürüyor, kimsenin hastanede tedavisi bulunmuyor" dedi. İtfaiye ekipleri duman tahliyesi çalışmalarını sürdürürken, patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA