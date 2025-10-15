Yurt Dışına Kaçan Ünsal Ban Hakkında Flaş Gelişme!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yurt dışı yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’den kaçtığı belirlenen eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ban, daha önce AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve bazı şirketlerle bağlantılı rüşvet ve usulsüz sermaye artırımı iddialarıyla gündeme gelmişti. Hakkında dört ayrı dava bulunan Ban’ın, 14 Ekim’de yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ban hakkında yakalama kararı çıkardı. Ayrıca kırmızı bülten çıkarılması için hazırlık başlattı. Savcılık kaynakları, Ünsal Ban’ın bulunduğu ülkenin belirlenmesi halinde uluslararası yakalama prosedürünün devreye sokulacağını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na firar eden Ünsal Ban’ı sordum. Başsavcılık kaynakları yakalama kararı çıkardıklarını kırmızı bülten için ise çalışma yaptıklarını belirtti. — Seyhan Avşar (@seyhanavsar) October 15, 2025

Kaynak: Haber Merkezi