Yurt Dışına Kaçan Ünsal Ban Hakkında Flaş Gelişme!

Yasak kararına rağmen yurt dışına kaçan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca kırmızı bülten çıkarılması için hazırlık başlatıldı.

Son Güncelleme:
Yurt Dışına Kaçan Ünsal Ban Hakkında Flaş Gelişme!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yurt dışı yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’den kaçtığı belirlenen eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ban, daha önce AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve bazı şirketlerle bağlantılı rüşvet ve usulsüz sermaye artırımı iddialarıyla gündeme gelmişti. Hakkında dört ayrı dava bulunan Ban’ın, 14 Ekim’de yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ban hakkında yakalama kararı çıkardı. Ayrıca kırmızı bülten çıkarılması için hazırlık başlattı. Savcılık kaynakları, Ünsal Ban’ın bulunduğu ülkenin belirlenmesi halinde uluslararası yakalama prosedürünün devreye sokulacağını belirtti.

3 Davadan Yurt Dışı Çıkış Yasağı Bulunan Ünsal Ban, Türkiye'den Kaçtı3 Davadan Yurt Dışı Çıkış Yasağı Bulunan Ünsal Ban, Türkiye'den KaçtıGüncel

Borsa Manipülasyon Soruşturmasında Flaş Gelişme! 3 Tutuklama, Aralarında Ünsal Ban da VarBorsa Manipülasyon Soruşturmasında Flaş Gelişme! 3 Tutuklama, Aralarında Ünsal Ban da VarGüncel

Borsa Manipülasyonundan Ünsal Ban Çıktı: Her Yerde AranıyorBorsa Manipülasyonundan Ünsal Ban Çıktı: Her Yerde AranıyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ünsal Ban
Son Güncelleme:
Turizm ve Vakıflar Düzenlemesi Komisyon’dan Geçti: Hangi Değişiklikler Geliyor? Turizm ve Vakıflar Düzenlemesi Komisyon’dan Geçti
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı
Can Holding Soruşturması Derinleşiyor! Şişecam'ın Eski Başkanına Yurt Dışı Yasağı Şişecam'ın Eski Başkanına Yurt Dışı Yasağı
O İlimizi İşaret Etti! Deprem Uzmanından Uykuları Kaçıracak Uyarı: 3 Fay İçin Zaman Doldu Deprem Uzmanından Uykuları Kaçıracak Uyarı
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Alındı! Fatih Ürek Yoğun Bakıma Alındı!
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı