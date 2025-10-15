İstanbul Çekmeköy'de İETT Otobüsü Durağa Daldı! Yaralılar Var

Çekmeköy’de İETT otobüsü dehşet saçtı. Önce kamyonet ve taksiye çarpan otobüs daha sonra durağa daldı. Feci kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Çekmeköy Şile Yolu'nda feci bir kaza meydana geldi. Önce park halindeki taksi ve kamyonete çarpan bir İETT otobüsü, daha sonra yolcuların beklediği durağa daldı.

İstanbul Çekmeköy'de İETT Otobüsü Durağa Daldı! Yaralılar Var - Resim : 1
İETT otobüsü, daha sonra yolcuların beklediği durağa daldı.

Yürekleri ağza getiren kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

İstanbul Çekmeköy'de İETT Otobüsü Durağa Daldı! Yaralılar Var - Resim : 2
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralı sayısına ilişkin henüz net bir bilgi gelmezken, ilk tedavisi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

