İstanbul Çekmeköy'de İETT Otobüsü Durağa Daldı! Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çekmeköy Şile Yolu'nda feci bir kaza meydana geldi. Önce park halindeki taksi ve kamyonete çarpan bir İETT otobüsü, daha sonra yolcuların beklediği durağa daldı.

İETT otobüsü, daha sonra yolcuların beklediği durağa daldı.

Yürekleri ağza getiren kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralı sayısına ilişkin henüz net bir bilgi gelmezken, ilk tedavisi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA