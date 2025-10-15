Özlem Çerçioğlu’nu Sinirlendiren Afiş! Acilen İndirilmesi İçin Hem Ekip Hem Vinç Gönderdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kısa süre önce CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dikkat çeken bir talimat verdi.

KALDIRILMASI İÇİN EKİP GÖNDERDİ

Sözcü'de yer alan habere göre Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in “Aydın’da imar rantına son” yazılı afişlerinin kentteki panolardan indirilmesi için ekip gönderdi.

İlçeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı fen işleri ve zabıta ekipleri afişleri kaldırmak için harekete geçti, bölgeye vinç gönderildi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Öte yandan CHP’li Günel’in ilan ücretini kendi bütçesinden ödediği bildirildi. Kuşadası Belediyesi personelinin duruma tepki göstermesi sonrasında iki belediye personelleri arasında tartışma çıktı. Kuşadası Belediyesi’ne ait tüm bilboardlar zabıta ekiplerince vinç yardımıyla sökülmeye çalışıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısında da gerilim yaşanmıştı

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısında da tansiyon yükselmişti. Dün gerçekleştirilen toplantısı öncesi ve esnasında belediyeye 100’den fazla polis gönderilmişti. Belediye meclisi toplantısı polislerin ablukası altında yapılmıştı.

Polislerin bir kısmı salonun köşelerinde beklerken, diğerleri de merdiven aralarında sıralanmıştı.

Kaynak: Sözcü