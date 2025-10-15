7 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Kırşehir’de JASAT ekipleri, hakkında 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 suç kaydı olan K.A.’yı yakalayarak cezaevine teslim etti.

7 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırşehir’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında toplam 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi operasyonu düzenledi. Operasyonda, 2’si cinsel saldırı, 6’sı basit yaralama, 2’si 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 1’i uyuşturucu madde bulundurmak olmak üzere toplam 11 ayrı suç kaydı bulunan K.A. (39) saklandığı adreste yakalandı. Şüphelinin 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca, “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan da arandığı tespit edilen K.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı ve Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kırşehir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Mesajlar: ‘Kapı Kapı Dolaşıp Arayıp Bulacaksınız’ ‘Kapı Kapı Dolaşıp Arayıp Bulacaksınız’
Tuzla'da Gemide Patlama! Ölü ve Yaralılar Var Tuzla'da Gemide Patlama! Ölü ve Yaralılar Var
Fenerbahçe’yi Yıkan Sonuç! Sadettin Saran Şaşkın Döndü: Tek Suçlusu O Fenerbahçe’yi Yıkan Sonuç! Tek Suçlusu O
Daha Fazla Dayanamadı Canlı Yayında Patladı! Nihat Kahveci Milli Yıldıza Ateş Püskürdü: Bu Kabul Edilemez Galibiyet Sonrası Milli Yıldıza Ateş Püskürdü
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Dev Şirket Patronları da İtiraf Etti: ‘Bizi Büyük Bir Felaket Bekliyor’ Dev Şirket Patronları da İtiraf Etti: ‘Bizi Büyük Bir Felaket Bekliyor’