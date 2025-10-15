7 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırşehir’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında toplam 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi operasyonu düzenledi. Operasyonda, 2’si cinsel saldırı, 6’sı basit yaralama, 2’si 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 1’i uyuşturucu madde bulundurmak olmak üzere toplam 11 ayrı suç kaydı bulunan K.A. (39) saklandığı adreste yakalandı. Şüphelinin 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca, “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan da arandığı tespit edilen K.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı ve Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA