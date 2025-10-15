Tuzla'da Gemide Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

İstanbul Tuzla'daki tersaneler bölgesinde, bakım ve onarım çalışmaları yapılan bir gemide meydana gelen patlama, bir işçinin hayatına mal oldu. Edinilen bilgilere göre olay, tadilat halindeki geminin makine dairesinde gerçekleşti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Patlama sırasında yaralanan diğer 3 işçi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve itfaiye, patlamanın kesin nedenini belirlemek için gemide ve çevresinde geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

