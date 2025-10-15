Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey İle Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile görüştü.

Son Güncelleme:
Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey İle Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

