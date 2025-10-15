Yalova’da Göç İdaresi Soruşturması Derinleşiyor: Gözaltı Sayısı 9'a Yükseldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yönelik düzenlenen operasyonun ardından gözaltı sayısı 9’a yükseldi.

Dün gerçekleştirilen operasyonda İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç., kurum çalışanları Emre K. ve Mesut A., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında müdürlük personeli Gökhan D.’nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9 oldu.

İddiaya göre, kurum personelinin bazı yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını bilinçli olarak oyaladığı, yabancı kadınlarla iletişime geçerek özel görüşme talebinde bulunduğu ve işlemleri kasıtlı şekilde yavaşlattığı öne sürüldü. Ayrıca, Göç İdaresi’nde işlem yaptıran kişilerle personel arasında şüpheli hesap hareketleri bulunduğu ve kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için yabancılardan para talep ettiği iddia edildi.

Kaynak: İHA