Bakan Tunç'tan Kritik ‘Rojin Kabaiş’ Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç, “ Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü adli soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü belirten Tunç, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir inceleme sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Bakan Tunç, Kabaiş’in ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan detaylı otopsi raporunun dosyaya eklendiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.”

Kabaiş’in kullandığı cep telefonunun kilidinin açılması için yurt dışından uzman desteği alındığına dikkat çeken Tunç, kamera kayıtları, HTS dökümleri, telefon incelemeleri ve tanık beyanlarının da detaylı bir şekilde değerlendirildiğini söyledi.

“Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir.”

‘TÜM SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR’

Bakan Tunç, adaletin tecelli etmesi ve olayın tüm yönleriyle açığa kavuşturulması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bakan Tunç, şunları söyledi: “Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir. Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir.

Rojin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde birinci sınıf öğrencisi olan Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. 15 Ekim'de ise Mollakasım Mahallesi kıyı bölgesinde Kabaiş’in cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de dosyaya eklenen raporda, Kabaiş’in göğüs ve vajinal bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edildiği bilgisi yer aldı. Kadın hakları savunucuları, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmediğini, erkek DNA'larının tespitinin çok geç duyurulduğunu, dosyadaki gizlilik kararının hâlâ kaldırılmadığını ve Kabaiş’in cep telefonunun hâlâ incelenmemiş olmasını eleştirdi. Kabaiş’in ölümünün birinci yılında ise birçok şehirde protesto gösterileri düzenlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

