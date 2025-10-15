Güllü'nün Oğlu Canlı Yayında Ağlayarak Anlattı: 'Ne Olur Yardım Edin'

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Gülter, "Bugün 15 Ekim, benim sultanımın doğum günü. Herkese sesleniyorum lütfen dua edin. Yardım edin, dua edin" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün Oğlu Canlı Yayında Ağlayarak Anlattı: 'Ne Olur Yardım Edin'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’da 6. Kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümü kamuoyunun gündeminden düşmezken, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Güllü'nün Oğlu Canlı Yayında Ağlayarak Anlattı: 'Ne Olur Yardım Edin' - Resim : 1
Güllü'nün düştüğü pencere

Kendini ifade ederken konuşmakta güçlük çeken Gülter, "Bugün 15 Ekim, benim sultanımın doğum günü. Herkese sesleniyorum lütfen dua edin. Yardım edin, dua edin. Ben annemi ellerimle toprağa verdim bu yaşımda. Ben ona sarılamadım, daha doyamadım kokusunu çekemedim içime” ifadelerini kullandı.

Güllü’nün hayatını kaybettiği gece yanında olan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in arkadaşı Sultan da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güllü’nün manevi annesi olduğunu belirten Sultan, “Ben 1 sene önce annemi kaybettim. Gül anne de bana bir anne gibi sahip çıktı. Sen benim kızımsın dedi. Ben 1 ay önce trafik kazası geçirdiğimden beri Gül anne bana çok destek oldu. Evine ilk defa gelmiyorum. Gül anneyi çok severdim. Şarkı söylüyordu video çekmiştim. Son videosu olduğunu asla düşünemezdim. Film izledik, şarkılar dinledik. Çok güzel bir gece geçiriyorduk. Uyku dahi uyuyamıyorum, gözümün önünden gitmiyor görüntüsü. Sokağa dahi çıkamıyoruz insanlar bir suçumuz varmış gibi kötü bakışlara maruz kalıyoruz. Yerde yatarkenki görüntüsünü gördüm. Can yakıcı bir görüntüydü” diye konuştu.

Güllü Düştü mü Yoksa İtildi mi? Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta YapılacakGüllü Düştü mü Yoksa İtildi mi? Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta YapılacakGüncel
Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini AnlattıGüllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini AnlattıGüncel
Erkek Şiddetinin 'Yükselişi': 273 Günde 290 Kadın Öldürüldü, Katil Hep Tanıdık!Erkek Şiddetinin 'Yükselişi': 273 Günde 290 Kadın Öldürüldü, Katil Hep Tanıdık!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Güllü
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı
Ve Yılın İmzasını Atıyor! Fatih Terim’in Yeni Takımı Açıklandı: A Milli Takım’a Rakip Olacak Yeni Takımı Açıklandı! Milli Takım'a Rakip Olacak
Konkordato İlan Eden İnşaat Şirketine Operasyon Konkordato İlan Eden İnşaat Şirketine Operasyon
Eğirdir’de Trafik Denetimi: 4 Servis Aracına Ceza Yağdı Eğirdir’de Trafik Denetimi: 4 Servis Aracına Ceza Yağdı
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Dev Şirket Patronları da İtiraf Etti: ‘Bizi Büyük Bir Felaket Bekliyor’ Dev Şirket Patronları da İtiraf Etti: ‘Bizi Büyük Bir Felaket Bekliyor’