Güllü'nün Oğlu Canlı Yayında Ağlayarak Anlattı: 'Ne Olur Yardım Edin'

Yalova’da 6. Kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümü kamuoyunun gündeminden düşmezken, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Güllü'nün düştüğü pencere

Kendini ifade ederken konuşmakta güçlük çeken Gülter, "Bugün 15 Ekim, benim sultanımın doğum günü. Herkese sesleniyorum lütfen dua edin. Yardım edin, dua edin. Ben annemi ellerimle toprağa verdim bu yaşımda. Ben ona sarılamadım, daha doyamadım kokusunu çekemedim içime” ifadelerini kullandı.

Güllü’nün hayatını kaybettiği gece yanında olan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in arkadaşı Sultan da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güllü’nün manevi annesi olduğunu belirten Sultan, “Ben 1 sene önce annemi kaybettim. Gül anne de bana bir anne gibi sahip çıktı. Sen benim kızımsın dedi. Ben 1 ay önce trafik kazası geçirdiğimden beri Gül anne bana çok destek oldu. Evine ilk defa gelmiyorum. Gül anneyi çok severdim. Şarkı söylüyordu video çekmiştim. Son videosu olduğunu asla düşünemezdim. Film izledik, şarkılar dinledik. Çok güzel bir gece geçiriyorduk. Uyku dahi uyuyamıyorum, gözümün önünden gitmiyor görüntüsü. Sokağa dahi çıkamıyoruz insanlar bir suçumuz varmış gibi kötü bakışlara maruz kalıyoruz. Yerde yatarkenki görüntüsünü gördüm. Can yakıcı bir görüntüydü” diye konuştu.

