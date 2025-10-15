Konkordato İlan Eden İnşaat Şirketine Operasyon

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dolandırıcılık soruşturması doğrultusunda, 16 Haziran’da konkordato ilan eden inşaat firmasına karşı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyon yapıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucu, şirket ortakları H.A., A.A., M.A., V.T. ve E.T. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA