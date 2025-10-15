Konkordato İlan Eden İnşaat Şirketine Operasyon

Bursa’da konkordato başvurusu yapan bir inşaat şirketine yönelik ‘dolandırıcılık’ iddiasıyla soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Olayla bağlantılı olarak şirketin sahipleri de dahil olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Konkordato İlan Eden İnşaat Şirketine Operasyon
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dolandırıcılık soruşturması doğrultusunda, 16 Haziran’da konkordato ilan eden inşaat firmasına karşı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyon yapıldı.

Konkordato İlan Eden İnşaat Şirketine Operasyon - Resim : 1

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucu, şirket ortakları H.A., A.A., M.A., V.T. ve E.T. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

