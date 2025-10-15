7 İlde FETÖ Operasyonu! Gözaltılar Var

FETÖ'nün askeri ve öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat birimleri tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

7 İlde FETÖ Operasyonu! Gözaltılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun merkezli olarak Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas’ta 13 Ekim 2025’te eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda farklı meslek gruplarından 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, örgütün gizli yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, örgüte ait operasyonel hatlarla irtibat sağladıkları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla ardışık aramalara maruz kaldıkları ve daha önce haklarında işlem yapılmış "mahrem imamlar" ile bağlantılı oldukları belirlendi. Ayrıca, Bank Asya hesap hareketleri ve ByLock yazışmalarında adlarının geçtiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 5’i, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 zanlının emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun FETÖ
Hemen E-Devlet’inizi Kontrol Edin! 1 Ocak 2026 Tarihine Kadar Süreniz Var: Ödemeyenler Hizmetlerden Yararlanamayacak 10 Milyon Kişiye Devlet Hastanelerinin Kapısı Kapanacak
NATO Savunma Bakanları Toplantısı Başladı NATO Savunma Bakanları Toplantısı Başladı
Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Artık Af Yok, Bunu Yapana 30 Bin Lira Ceza Yazılacak Artık Af Yok, Bunu Yapana 30 Bin Lira Ceza Yazılacak
KYK Ek Yurt Başvuruları Başladı KYK Ek Yurt Başvuruları Başladı
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Otobüslerde Yeni Dönem: Şehirlerarası Seferlerde Büyük Değişiklik Başlıyor! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak Şehirlerarası Otobüs Yolculuklarında Büyük Değişiklik! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak