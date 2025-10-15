7 İlde FETÖ Operasyonu! Gözaltılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun merkezli olarak Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas’ta 13 Ekim 2025’te eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda farklı meslek gruplarından 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, örgütün gizli yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, örgüte ait operasyonel hatlarla irtibat sağladıkları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla ardışık aramalara maruz kaldıkları ve daha önce haklarında işlem yapılmış "mahrem imamlar" ile bağlantılı oldukları belirlendi. Ayrıca, Bank Asya hesap hareketleri ve ByLock yazışmalarında adlarının geçtiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 5’i, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 zanlının emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: İHA