KYK Ek Yurt Başvuruları Başladı

KYK ek yurt başvuruları başladı. Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için son başvuru tarihi 17 Ekim Cuma, saat 23.59 olarak açıklandı. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak.

Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin merakla beklediği KYK ek yurt başvurularında süreç başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvurularının 15 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başladığını duyurdu. Başvurular, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var: Başvurular, e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgileri esas alınarak değerlendirilecek. Bu nedenle, öğrencilerin kayıtlı okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Hatalı ya da eksik bilgiyle yapılan başvurular geçersiz sayılabileceğinden, bilgileri doğru olmayan öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleriyle irtibata geçerek gerekli düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

KYK ek yurt başvurularına;

2025-YKS sonucuna göre ek kontenjanla yerleşen öğrenciler,

Özel yetenek sınavı ile yerleştirilen adaylar,

Yatay ve dikey geçiş yapanlar,

Lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencileri,

Eğitimini normal süresi içinde tamamlayamayanlar ya da ikinci üniversitesini okuyan mezunlar başvuruda bulunabilecek.

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025-2026 yılı itibarıyla KYK yurt ücretlerinde ortalama %40’lık bir artış yaşandı. Öğrencilerin konaklama tercihlerine göre değişiklik gösteren yurt fiyatları şu şekilde sıralandı:

1. Tip Oda: 750 TL

2. Tip Oda: 850 TL

3. Tip Oda: 850 TL

4. Tip Oda: 1050 TL

5. Tip Oda: 1150 TL

6. Tip Oda: 1250 TL

SON GÜN 17 EKİM

KYK ek yurt başvuruları için geri sayım başladı. Başvurusunu henüz tamamlamamış olan öğrencilerin, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvuruların ardından yerleştirme sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

