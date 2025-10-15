Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Alındı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şarkıcı Fatih Ürek bu sabah evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ürek, yoğun bakıma alındı.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966'da Erzurum'da, işçi bir ailenin dört çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih’in, üç kız kardeşi ve bir ablası vardır. Babası Şerafettin Ürek’in Bursa’ya taşınma kararı almasıyla henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa’ya yerleşti. Böylece Fatih Ürek’in çocukluğu Bursa’da geçti.

Genç yaşlarda müziğe olan ilgisiyle ses sanatçısı olmayı hedefleyen Fatih Ürek, önce Bursa’daki çeşitli mekanlarda sahne aldı. Daha sonra kariyerine daha geniş bir platformda devam etmek için 1989 yılında İstanbul’a taşındı. Burada 1993 yılında çıkardığı ilk albümü "Yaktı Yaktı" ile dikkat çekti. Albümde, Bülent Ersoy’un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük beğeni topladı. İkinci albümü "Sen İki Gözümsün" ise 1995 yılında yayınlandı ve bu albümde hem pop hem de klasik müzik eserlerine yer verdi.

Bir süre albüm çıkarmayan Fatih Ürek, 2008’de "Sus" adlı albümle müzik kariyerine geri döndü. 2011 yılında yayınladığı yeni albümde yer alan "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları geniş kitlelerce sevildi. Kendine özgü sahne kıyafetleri ve özellikle 2008’de seslendirdiği "Hadi Hadi" parçasıyla hafızalarda yer eden Fatih Ürek, uzun yıllardır Türk müziğinde önemli bir isim olarak varlığını sürdürüyor.