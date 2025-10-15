Eğirdir’de Trafik Denetimi: 4 Servis Aracına Ceza Yağdı
Eğirdir’de jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde yaptığı trafik denetiminde 19 servis aracı kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 4 işçi servisine toplam 5 bin 146 TL para cezası kesildi.
Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri trafik denetiminde servis araçlarını mercek altına aldı. Antalya yolu üzerindeki Balkırı köyü kavşağında yapılan uygulamada, toplam 19 servis aracı kontrol edildi.
4 SERVİS ARACINA CEZA
Denetimlerde 15 işçi servisi ve 4 okul servisi detaylı şekilde incelendi. Kurallara uymadığı belirlenen 4 işçi servisine toplam 5 bin 146 TL idari para cezası kesildi.
Kaynak: İHA