Eğirdir’de Trafik Denetimi: 4 Servis Aracına Ceza Yağdı

Eğirdir’de jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde yaptığı trafik denetiminde 19 servis aracı kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 4 işçi servisine toplam 5 bin 146 TL para cezası kesildi.

Eğirdir’de Trafik Denetimi: 4 Servis Aracına Ceza Yağdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri trafik denetiminde servis araçlarını mercek altına aldı. Antalya yolu üzerindeki Balkırı köyü kavşağında yapılan uygulamada, toplam 19 servis aracı kontrol edildi.

4 SERVİS ARACINA CEZA

Denetimlerde 15 işçi servisi ve 4 okul servisi detaylı şekilde incelendi. Kurallara uymadığı belirlenen 4 işçi servisine toplam 5 bin 146 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Kenarda Hayretler İçerisinde İzlemişti: Montella Maç Sonu Rahatsızlığını Açıkladı! Montella Maç Sonu Rahatsızlığını Açıkladı!
ChatGPT’de Yeni Dönem: İnsan Gibi Konuşma ve 'Erotik' Seçenek Geliyor İnsan Gibi Konuşma ve 'Erotik' Seçenek Geliyor
Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Alındı! Fatih Ürek Yoğun Bakıma Alındı!
Öcalan'dan Barzani'ye Mektup! 'Öncülük Edin' Öcalan'dan Barzani'ye Mektup! 'Öncülük Edin'
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Otobüslerde Yeni Dönem: Şehirlerarası Seferlerde Büyük Değişiklik Başlıyor! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak Şehirlerarası Otobüs Yolculuklarında Büyük Değişiklik! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak