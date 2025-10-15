Öcalan'dan Barzani'ye Mektup! 'Öncülük Edin'

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani’ye mektup yazdığı iddia edildi. Öcalan'ın Barzani'den 'süreçte 'öncü' rolü üstlenmesini istediği öne sürüldü.

Son Güncelleme:
‘Terörsüz Türkiye’ süreci tüm hızıyla devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani’ye bir mektup yazdığı iddia edildi. Öcalan’ın mektupta, Barzani’den süreçte ‘öncü’ rolü üstlenmesini talep etti.

Öcalan'dan Barzani'ye Mektup! 'Öncülük Edin' - Resim : 1
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan

Al Monitor’den Amberin Zaman aktardığı haberine göre, Öcalan’ın Türkiye’de devam eden sürecin “Kaçınılmaz olarak Irak’ı ve Kürdistan Bölgesi’ni etkileyeceğini” yazdığı kaydedilen mektupta, “Bu süreçteki amacım demokratik ilkeler temelinde kalıcı bir çözüm getirmektir. Bu sürece öncülük etmeniz büyük önem taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu mektubun, Neçirvan Barzani’nin 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Ankara’da yaptığı görüşmeyle aynı zamana denk geldiği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Neçirvan Barzani Abdullah Öcalan
