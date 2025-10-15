Elazığ'da Gazeteci Nafiz Koca'yı Vuran Saldırgan Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ'da dün öğleden sonra yaşanan ve bir gazetecinin hedef alındığı silahlı saldırının faili kısa sürede yakalandı. Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'ta bulunan Günışığı Gazetesi önünde meydana gelen olayda, gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, pompalı tüfekle bacağından vurulmuştu.

Olay, Koca'nın gazete binası önündeki çardakta oturduğu esnada gerçekleşti. Yanına yaklaşan ve kimliği R.A. olarak belirlenen şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan Koca, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan operasyonla şüpheli R.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA