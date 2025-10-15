Marketten Kahvaltılık Çalarken Yakalandı

Samsun Canik’te bir marketten kahvaltılık ürün çalan R.G., polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, Irmak Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marketten Kahvaltılık Çalarken Yakalandı
Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bir marketten kahvaltılık ürün çalan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bir zincir marketten peynir, sucuk ve çeşitli kahvaltılık ürünler çalan R.G. (49), Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edilen R.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

