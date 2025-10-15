Turizm ve Vakıflar Düzenlemesi Komisyon’dan Geçti: Hangi Değişiklikler Geliyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edilen Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, turizmden kültür varlıklarına kadar birçok alanda yeni düzenlemeler içeriyor. İşte teklifte öne çıkan değişiklikler:

TURİZM BÖLGELERİ

* Deprem bölgesindeki seyahat acenteleri 2024 yılı aidatından muaf tutulacak, geçmiş borçları silinecek.

* Marina, liman, kıyı tesisi ve deniz turizmi araçlarına kimlik bildirme zorunluluğu getiriliyor.

* Kimlik bildirimini yapmayan işletmelere para cezası, tekrarda ruhsat iptali uygulanacak.

* Belgesiz konaklama tesislerine elektronik ortamda tanıtım ve satış yasağı getiriliyor.

* Bu yasağa uymayanlara 25 bin TL, içeriği kaldırmayanlara 100 bin TL para cezası kesilecek.

* Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanındaki belge numarası doğrulaması zorunlu hale geliyor.

KÜLTÜR VE SANAT

* Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu değişiyor. Müzeler, ören yerleri ve kültür etkinliklerinden elde edilen isim hakkı ve sponsorluk gelirleri döner sermayeye eklenecek.

* Bakanlığa bağlı ses ve saz sanatçıları için sözleşmeli sanatçı pozisyonu oluşturulacak.

* Bu statüye 28 Şubat 2026’ya kadar sınavla geçilebilecek; sayı 72 kişiyle sınırlı olacak.

VAKIFLAR DÜZENLEMELERİ

* Vakıf taşınmazlarının azami kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.

* Vakıf şirketleri ihtiyaç duydukları taşınmazları rayiç bedel üzerinden doğrudan kiralayabilecek.

* Noter tasdiki zorunluluğu kaldırılıyor.

* Zirai kiracılar borcunu ödemezse ürün kaldırıldıktan sonra tahliye edilecek.

* Vakıf kültür varlıkları, hangi kurumun mülkiyetindeyse mazbut vakıflara devredilecek.

* Vakıf gelirlerinin yüzde 40’ı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılacak.

Kaynak: AA