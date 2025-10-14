Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza! Dehşet Anları Kamerada

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, gişenin bariyerlerine çarptı. Kazanın ardından otomobil alev alırken, sürücü H.D. hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki trafik kazalarında bir yenisi eklendi. Bugün saat 13.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkii Edirne istikametinde feci bir kaza meydana geldi. H.D. idaresindeki 34 GER 871 plakalı otomobil, Fatih gişelerine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarptı. Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında otomobil sürücüsü H.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden H.D.'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra alev aldığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Trafik kazası
