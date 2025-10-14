Ordu’da Evden 140 Kilo Fındık Çalan Şüpheli Tutuklandı
Ordu’nun Ulubey ilçesinde bir evden 140 kilogram fındık çaldığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Ulubey ilçesinde yaşayan Ş.Ş. (59), 9 Ekim tarihinde jandarmaya başvurarak evinde bulunan 140 kilogram fındığın çalındığını bildirdi. İhbar üzerine Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri harekete geçti.
Yapılan kapsamlı araştırmalar ve incelemeler sonucunda hırsızlık olayının şüphelisinin M.C.Ş. (24) olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan M.C.Ş., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, “hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA