Yürek Yakan Kaza: Bir Aile Parçalandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç gişelerdeki beton bariyerlere ok gibi saplandı. Araçta bulunan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün doktor olduğu öğrenilen eşi ve henüz 5 günlük bebekleri ise hastaneye kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, bebeğin durumu ise ağır.

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Yürek Yakan Kaza: Bir Aile Parçalandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, gişelerdeki beton bariyerlere ok gibi saplandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Düzce istikametine doğru seyir halinde olan Selman Güngör (33) idaresindeki 81 DY 180 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

Yürek Yakan Kaza: Bir Aile Parçalandı - Resim : 1

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yürek Yakan Kaza: Bir Aile Parçalandı - Resim : 2 Ekiplerce araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün eşi Yonca Haymana Güngör ise burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çiftin 5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Yürek Yakan Kaza: Bir Aile Parçalandı - Resim : 3

DOKTORMUŞ...

Öte yandan, hayatını kaybeden Yonca Haymana Güngör'ün, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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kaza Sakarya Trafik kazası
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