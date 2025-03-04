İstanbul'da Kan Donduran Olay! Oyun Oynayan Çocuklar 'Bebek Cesedi' Buldu

İstanbul Güngören'de boş bir arsada oyun oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi buldu. Yapılan incelemelerde 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığı ve ölü ceninin araziye bırakıldığı tespit edildi. Bebeğin anne ve babası olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaşananları anlatan mahalle sakini ise çocukların, bebeği ilk başta oyuncak sandığını aktardı.

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İstanbul'da Kan Donduran Olay! Oyun Oynayan Çocuklar 'Bebek Cesedi' Buldu

İstanbul Güngören'de Güneştepe Mahallesi Alpaslan Sokak'ta saat 18.40 sıralarında boş arazide saklambaç oynayan çocuklar, taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü bebek buldu. Çocukların haber vermesi üzerine, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Adrese gelerek inceleme yapan polis ekipleri, 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığını ve ölü bebeği araziye bıraktığını tespit etti. Kimliği tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, arazide bulunan ölü bebek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇOCUKLAR OYUNCAK BEBEK SANMIŞ

Yaşananları anlatan mahalle sakini Ali Kalkan, "Çocuklar saklambaç oynadıkları sırada buraya geliyorlar. Biri aşağı iniyor, bakıyor. Orada çocuğu buluyorlar. İlk başta oyuncak bebek sanıyorlar. Dün akşam oluyor bu. Bu akşam da bir abi ambulansı arıyor. Ondan sonra polis falan geliyor, kaynıyor burası" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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