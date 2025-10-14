Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Trabzon'da devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Trabzon’da devrilen motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü Emirhan Küçük’ten acı haber geldi.

Öğle saatlerinde Beşirli Mahallesi Akyazı Tüneli'nde meydana gelen kazada, Emirhan Küçük’ün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Küçük, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Emirhan Küçük, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

