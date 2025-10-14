Malatya, Erzurum, Bingöl ve Muş’a Kar Yağışı Uyarısı! Tarih Verildi, Bir Anda Bastıracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji kaynaklarından Türkiye’ye yeni bir kar yağışı uyarısı yapıldı. Malatya, Erzurum, Bingöl ve Muş illerine tarih verildi.

HAFTA SONUNA DİKKAT! KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Türkiye geneli hava sıcaklıkları hızla düşerken gözler kar yağışına çevrildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Gökhan Günerler, hafta sonunu işaret ederek Malatya, Erzurum, Bingöl ve Muş’a kar uyarısında bulundu.

Gökhan Günerler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hafta sonuna kar yağışı beklediklerini ifade ederek, “Jet akımları sayesinde kuzey bölgeler soğuk ve yağışlı kalmaya devam edecek. Karadeniz tarafı kaymağı her zaman ki gibi yemeğe devam edecek. Kuzeydoğu bölgelerde iç kesimlerinde yükseklerde hafta sonu kar yağışı başlıyor.” uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi