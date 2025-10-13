Türkiye’ye Kritik Tarih Verildi! Karadeniz Üzerinden Geliyor, Pazar Gecesine Kadar Sürecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’ye meteorolojiden yeni bir uyarı yapıldı. Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler, Karadeniz üzerinden gelecek olan yağışlı hava dalgasını duyurdu.

KARADENİZ ÜZERİNDEN GELİYOR! PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Milyonlarca kişi güncel hava durumunu merakla araştırırken meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler’den yeni bir uyarı yapıldı.

Karadeniz üzerinden yağışlı hava dalgasının geldiğini belirten Günerler, “Yarın öğlen saatlerinde Karadeniz üzerinden yeni bir serin ve yağışlı hava geliyor. İlk harita öğleden sonra yağışın girişi,diğer iki harita ise pazar gecesine kadar beklenen tahmini toplam yağış haritası. Bu sistemin kaymağı batı Karadenizin. Mavi renkte olan yerler yağış zayıf.” uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi