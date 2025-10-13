Hasada Giden Çiftçi Hayatının Şokunu Yaşadı! 2 Tane, 2 Tanesi de 40 Kilo

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’da bahçesindeki kabakları hasat eden çiftçi Yurdagül Çavdar, yaprakları kaldırdığında 40 kilograma ulaşan 2 kabak gördü. Çavdar, “Kabaklarım nasıl olmuş böyle; maşallah. Otların arasına da saklanmışlar. Torunum kadar olmuş” dedi.

40 kilograma ulaşan 2 kabak gördü

“BİR KİŞİ KALDIRAMAZ BU KABAĞI”

Kabaklarını ekerken damla sulama yaparak, hayvan gübresi dışında bir şey kullanmadığını belirten Çavdar, şöyle konuştu: Hayvan gübresi kullandım. Hayvan gübresinin yaptığını hiçbir gübre yapmaz. Hayvan gübresinin yerini kimyasallar tutar mı? Bir de yerini sevdi herhalde bu kadar büyüdü. Bir kişi kaldıramaz bu kabağı.

"Bir kişi kaldıramaz bu kabağı"

BAL KABAĞININ ŞİFALI GÜCÜ

İçerdiği A, C ve E vitaminleriyle adeta bir besin deposu olan bal kabağı, bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor, kalp sağlığını düzenliyor ve kanser riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Kaynak: İHA