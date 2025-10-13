Hasada Giden Çiftçi Hayatının Şokunu Yaşadı! 2 Tane, 2 Tanesi de 40 Kilo

Bursa’da kabaklarını hasat eden çifti karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Bal kabaklarını iki haftadır görmeyen çiftçi, 2 kabağının 40 kiloya ulaştığını fark etti.

Bursa’da bahçesindeki kabakları hasat eden çiftçi Yurdagül Çavdar, yaprakları kaldırdığında 40 kilograma ulaşan 2 kabak gördü. Çavdar, “Kabaklarım nasıl olmuş böyle; maşallah. Otların arasına da saklanmışlar. Torunum kadar olmuş” dedi.

“BİR KİŞİ KALDIRAMAZ BU KABAĞI”

Kabaklarını ekerken damla sulama yaparak, hayvan gübresi dışında bir şey kullanmadığını belirten Çavdar, şöyle konuştu: Hayvan gübresi kullandım. Hayvan gübresinin yaptığını hiçbir gübre yapmaz. Hayvan gübresinin yerini kimyasallar tutar mı? Bir de yerini sevdi herhalde bu kadar büyüdü. Bir kişi kaldıramaz bu kabağı.

BAL KABAĞININ ŞİFALI GÜCÜ

İçerdiği A, C ve E vitaminleriyle adeta bir besin deposu olan bal kabağı, bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor, kalp sağlığını düzenliyor ve kanser riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

