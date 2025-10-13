Yüksekova'ya Yılın İlk Karı Düştü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışının ardından hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Kar yağışı etkili olurken, Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Mevsimin ilk karının düştüğü Cilo Dağı zirvesindeki kar, görülmeye değer görüntüler ortaya çıkarttı. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.
Kaynak: İHA