Çorum’da Aranan 15 Şahıs Polis Ekiplerince Yakalandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde düzenledikleri operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca 9 kayıp vatandaş da bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç ve suçlulara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 6-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.
Aynı dönemde yapılan kontrollerde, kayıp olduklarına dair başvuru yapılan 9 vatandaşın da bulunduğu ve güvenli bir şekilde ailelerine teslim edildiği bildirildi.
