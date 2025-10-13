Çorum’da Aranan 15 Şahıs Polis Ekiplerince Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç ve suçlulara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 6-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.

Aynı dönemde yapılan kontrollerde, kayıp olduklarına dair başvuru yapılan 9 vatandaşın da bulunduğu ve güvenli bir şekilde ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA