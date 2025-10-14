Araplar Barış Alper’den Sonra Gözü Ona Dikti! Icardi Galatasaray’dan Ayrılıyor Mu? Astronomik Teklif Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Galatasaray’da bazı futbolcularla yolların ayrılması bekleniyor. Özellikle Arap takımları sarı-kırmızılı ekipteki bazı futbolcuları radarına alırken gelen son dakika bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Barış Alper Yılmaz'a maaş olarak astronomik bir teklif yapan ancak Galatasaray'ın beklentilerinin altında kalan Suudi Arabistan ekibi NEOM, bu kez de Mauro Icardi için kolları sıvadı.

BARIŞ’TAN SONRA ŞANSLARINI ICARDI’DEN YANA KULLANDILAR

Sabah’ta yer alan habere göre; Club America, Penarol ve Estudiantes gibi takımların peşinde olduğu Icardi için NEOM, ara transferde kesenin ağızını açacak.

Barış Alper'den sonra sıra Icardı'ye geldi

ASTRONOMİK TEKLİF ORTAYA ÇIKTI! GALATASARAY’DAN AYRILACAK MI?

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan kulübünün, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki forvete iki yıllık, toplam 20 milyon Euro'yu bulan bir sözleşme teklif edeceği vurgulandı.

Galatasaray'a yapılacak bonservis önerisiyle ilgili ise bir bilgi verilmedi. Icardi'nin menajeri de gelen tekliflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncunun G.Saray'dan beklediği yeni sözleşme için konuşan Elio Pino, şu anda kazandığı 10 milyon Euro'yu talep etmeyeceklerini bildirdi. Menajer, "Bu rakamın altında bir öneri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah