Araplar Barış Alper’den Sonra Gözü Ona Dikti! Icardi Galatasaray’dan Ayrılıyor Mu? Astronomik Teklif Ortaya Çıktı

Galatasaray’da üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, son dönemde düşük performansıyla eleştirilerin hedefinde. Teknik direktör Okan Buruk’un yedek kulübüne oturtturduğu Arjantinli yıldız için Arap takımları devreye girdi. Astronomik teklif ise ortaya çıktı. İşte son dakika Icardi haberinin detayları…

Süper Lig devi Galatasaray’da bazı futbolcularla yolların ayrılması bekleniyor. Özellikle Arap takımları sarı-kırmızılı ekipteki bazı futbolcuları radarına alırken gelen son dakika bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Barış Alper Yılmaz'a maaş olarak astronomik bir teklif yapan ancak Galatasaray'ın beklentilerinin altında kalan Suudi Arabistan ekibi NEOM, bu kez de Mauro Icardi için kolları sıvadı.

BARIŞ’TAN SONRA ŞANSLARINI ICARDI’DEN YANA KULLANDILAR

Sabah’ta yer alan habere göre; Club America, Penarol ve Estudiantes gibi takımların peşinde olduğu Icardi için NEOM, ara transferde kesenin ağızını açacak.

ASTRONOMİK TEKLİF ORTAYA ÇIKTI! GALATASARAY’DAN AYRILACAK MI?

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan kulübünün, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki forvete iki yıllık, toplam 20 milyon Euro'yu bulan bir sözleşme teklif edeceği vurgulandı.

Galatasaray'a yapılacak bonservis önerisiyle ilgili ise bir bilgi verilmedi. Icardi'nin menajeri de gelen tekliflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncunun G.Saray'dan beklediği yeni sözleşme için konuşan Elio Pino, şu anda kazandığı 10 milyon Euro'yu talep etmeyeceklerini bildirdi. Menajer, "Bu rakamın altında bir öneri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah

Etiketler
Galatasaray Mauro Icardi
