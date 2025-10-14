Tedesco Sadettin Saran’a ‘Alın’ Talimatını Verdi! 22 Milyon Euroluk Yıldız Orta Saha Fenerbahçe’ye İmzayı Atıyor: İşte Geliş Tarihi
Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun talimatlarına göre hareket edecek olan Sadettin Saran’dan ilk hamle geliyor. Tedesco yönetime ‘Alın’ emrini verdi. 22 milyon euroluk orta saha Fenerbahçe’ye imzayı atıyor. İşte geliş tarihi…
Süper Lig devi Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Özellikle orta sahaya ek takviyede bulunmak isteyen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Domenico Tedesco'nun takımı güçlendirmek için ilk hedefi ortaya çıktı. Alman yıldız İstanbul’a geliyor.
FENERBAHÇE’YE 22 MİLYON EUROLUK ORTA SAHA
Tedesco'nun Sadettin Saran’dan istediği o orta saha Alman yıldız Leon Goretzka olduğu ortaya çıktı. Fanatik'teki habere göre Tedesco, Schalke'yi çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Alman oyuncunun takıma katkı vereceğine inandığı belirtildi. Goretzka, orta sahada 8 numara pozisyonunda görev yapıyor.
TEDESCO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ FENERBAHÇE’YE GETİRİYOR
30 yaşındaki futbolcu yıldızının parladığı Schalke'den 2018 yılında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bayern Münih'te 8. sezonunu geçiren Goretzka, bu sezon ilk 11'de fazla şans bulamadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Goretzka'nın Bayern Münih'le yollarını ayırması bekleniyor.
Alman futbolcu 2021'de verdiği bir demeçte hayatında etkilendiği teknik direktörleri anlatırken Tedesco için, "Schalke’deyken benim için kesinlikle çok önemli bir teknik adamdı. Özellikle taktiksel anlamda bana çok fazla şey öğretti. Birlikte oldukça başarılı bir dönem geçirdik. Schalke ile ligi 2. sırada tamamladım” ifadelerini kullanmıştı.
