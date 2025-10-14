Bir Dönemin Süper Lig Devinde Skandal! Ne Kulübün Elektriğini Ne De Suyunu Ödemişler: 3 Bin 600 TL Yemek Parasını Ödeyip İstifa Etti

Bir dönem Süper Lig’de fırtınalar gibi esen Adanaspor'da, Fethiyespor maçına giderken yaşanan rehin kalma skandalı sonrası teknik direktör Yüksel Yeşilova istifa etti. Yaşanan istifa sonrası kulüple ilgili skandal iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar…

Süper Lig’in efsane kulüplerinden Adanaspor, batma eşiğine geldi. Yaşanan mali sıkıntılar sürerken teknik direktör Yüksel Yeşilova’nın istifası büyük tartışma yarattı. Fethiyespor deplasmanına giderken yaşanan 'yemek krizi' sonrası Yeşilova, görevini bıraktığını açıklamıştı. Bu karar sonrası kulüple ilgili skandal iddialar ortaya atıldı.

YEMEK PARASINI ÖDEYEMEYİP MAHSUR KALDIRLAR

Son olarak Adanaspor, kulüp olarak mola verdiği restoranda yemek parasını ödeyemeyince takımca mahsur kaldılar. Bu olay kulüpteki mali krizi bir kez daha gözler önüne sererken konuyla ilgili Radyospor’a açıklamalarda bulunan Yeşilova, ödeme krizine doğrudan müdahale ettiğini belirtti.

3 BİN 600 LİRAYI KENDİ CEBİNDEN ÖDEDİ

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Yeşilova "Fethiye’ye giderken takımın başında yardımcı antrenör Mesut Hoca vardı. Ben deplasmanlara kendi aracımla katılıyorum. Kadir Yılmaz isimli biri, velileri arayıp ‘Tesiste mahsur kaldık, para gönderin’ demiş. İki veli beni aradı, ben de tesis sorumlusuyla görüştüm. IBAN üzerinden önce 3.600 TL, ardından 500 TL daha gönderdim. Sonrasında yardımcılarıma ‘geri dönün’ talimatı verdim. Olay bundan ibaret" dedi.

Görevinden apar topar istifa etti

GÖREVİNDEN APAR TOPAR İSTİFA ETTİ

Kulüpte uzun süredir devam eden finansal sorunlara rağmen görevini sürdürdüğünü vurgulayan Yeşilova, "Tesiste ne elektrik var ne su. Masör yok, doktor yok. İstesem sözleşmemi tek taraflı feshedebilirdim ama düzelmesini umut ettim. Bana ‘tazminat istiyor’ diyorlar ama ben sadece takımın ayakta kalması için mücadele ettim" diyerek sitem etti.

Yüksel Yeşilova’nın ayrılığı sonrası Akdeniz ekibinde teknik direktör arayışı şimdiden başladı. Şuan için henüz resmi bir aday yok ancak kulübün mali krizi bu süreci oldukça zorlaştırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Adana Süper Lig istifa
