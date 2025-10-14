Milli Tenisçi Zeynep Sönmez Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 2. Turda
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 2. tura çıktı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, Belaruslu Aliaksandra Sasnıvich’i 2-1 mağlup ederek 2. Tura yükseldi.
Dünya sıralamasının 76. basamağındaki Zeynep, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvanın ilk turunda, klasmanın 114 numarası Sasnovich ile karşılaştı.
23 yaşındaki Zeynep, elemelerden ana tabloya yükselen iki isim arasındaki maçı 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak tur atladı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: